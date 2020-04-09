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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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DIŞA BAĞIMLILIĞI SONLANDIRACAK KEŞİFLERİN AREFESİNDEYİZ

, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanandı.

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