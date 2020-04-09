Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanandı.
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