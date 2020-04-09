Son dakika: Corona virüs dünya borsalarını vurdu! Türk borsalarında ise...
Son dakika haberine göre Aralık ayı sonundan bu yana tanısı konan ve yılbaşından bu yana tüm dünya borsalarını sarsan corona virüs (Kovid-19) yüzde 40’ları aşan kayıplar yaşattı. Son iki haftada yaşanan toparlanma sonrası kayıpların bir bölümü geri alındı. Borsaların büyük bir bölümü yüzde 20-35 arasında değer kaybı yaşadı. ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi büyük borsalar yüzde 20-25 arasında değer kaybı yaşarken, Türkiye borsası daha az değer kaybı yaşadı.
En fazla etkilenen borsa ise virüsten çok da etkilenmeyen Brezilya oldu. En sert düşüş ise yüzde 33.9 ile Brezilya BOVESPA'da yaşandı. İkinci sırada ise Avusturya borsası yüzde 38.3 ile en çok zarar gören borsa oldu. Yunanistan'da ise değer kaybı üçüncü sırada yüzde 33.5 olarak gerçekleşti.
BORSA İSTANBUL AZ ZARAR GÖRDÜ
ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi büyük borsalar yüzde 20-25 arasında değer kaybı yaşarken, Türkiye borsası daha az değer kaybı yaşadı. Borsa İstanbul BIST 100 Endeski ise yüzde 18.5 düşüşle 42'nci sırada yer alarak görece olarak az zarar görenlerden biri oldu. Bu süreçte borsası artış yakalayan sadece üç ülke var. Onlar da Estonya . Letonya ve Litvanya. Artış oranları ise yüzde 2.4 ile yüzde 7.3 arasında olacak.
İŞTE ÜLKE ÜLKE BORSADAKİ DEĞİŞİMLER
Sıra Ülke Endeks Yılbaşından bu yana değişim
1 Brezilya IBOV -33 .9
2 Avusturya ATX -33 .6
3 Yunanistan ASE -33 .5
4 İrlanda ISEQ -28 .8
5 Hindistan NIFTY -28 .1
6 Mısır EGX30 -27 .6
7 Kolombiya COLCAP Colombia -29 .9
8 İspanya IBEX 35 -27 .2
9 Çekya PX -25 .8
10 Fransa CAC 40 -25 .6
11 Macaristan BUX -28 .7
12 Polonya WIG20 -26 .5
13 AB STOXX 50 -17
14 Filipinler PSEi -29 .4
15 İngiltere FTSE 100 -24 .7
16 Almanya DAX -23 .6
17 Tayland SET -24 .5
18 Belçika BEL20 -23 .8
19 BAE ADX ABU Dhabi -23 .8
20 ABD DOW -21 .6
21 Bulgaristan SOFIX -23 .9
42 Türkiye XU100 18 .5
44 Japonya NIKKEI 18 .1
47 ABD S&P 500 17 .6
SABAH
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