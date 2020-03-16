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Son dakika: Rusya için kötü haber! Petrol, borsa ve ruble...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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RUSYA İÇİN KÖTÜ HABER! HER ŞEY TEPETAKLAK

ile yaşanan savaşları sonrası 'da işler kötüye gidiyor. Yeni gelen habere höre koronavirüs (coronavirüs - Covid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş bu haftanın ilk gününde devam ediyor.

Koronavirüs salgınının yayılmaya devam etmesi ve fiyatlarında kayıpların artmasıyla Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,84 değer kaybederek 74,6 seviyesine, avro karşısında da yüzde 3,1 düşerek 83'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 3,15 değer kaybederek 2.243 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,83'ün üzerinde azalarak 973 puana kadar geriledi.

Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.

'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 6,2 gerileyerek 31,76 seviyesinden işlem görüyor.

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