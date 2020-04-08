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Döviz, altın, borsa... İşte Mart ayının en çok kazandıranı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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İŞTE MART AYININ EN ÇOK KAZANDIRANI

, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının oranlarını" açıkladı. Yurt İçi Üretici () ve Tüketici Fiyat Endeksi () ile indirgendiğinde, martta en fazla reel getiri eurodan sağlandı.

, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, martta en yüksek aylık , ile indirgendiğinde yüzde 5,10, ile indirgendiğinde de yüzde 5,41 ile avroda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 3,61 ve yüzde 2,90 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, devlet iç borçlanma senetleri () yüzde 1,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,89 kaybettirdi.

Martta TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 3,92, külçe altın yüzde 3,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 kazanç sağladı, DİBS yüzde 1,33 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,65 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,50 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,59, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 15,83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI
6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,79 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,90 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,27, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,35 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 18,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,18, dolar yüzde 6,92 ve avro yüzde 4,63 ile yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 12,97 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 15,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,87, dolar yüzde 3,71 ve avro yüzde 1,48 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 15,58 kayba yol açtı.

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