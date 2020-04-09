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Son dakika: Bakan Selçuk'tan 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması: Gerekirse ilerleyen günlerde artıracağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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SOSYAL YARDIMLARI DAHA DA ARTIRACAĞIZ

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sosyal yardım miktarını 180 milyon çıkarıldığını belirten Bakan Selçuk, "2.3 milyon haneye biner lira ulaştırmayı hedefliyoruz. Faz 2'nin kriterleri henüz belli değil." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Corona virüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın.

KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Corona virüs haricinde de biz vatandaşlarımıza her daim dokunuyoruz. Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız. Çalışanımızın son 12 ayda primi esas alınacak. Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 78'e çıkıyor. Bin 752 ile 4 bin 380 lira gelir bir desteği çalışanlarımıza sunacağız. 3 ay boyunca başvurular geçerli olacak. Tüm iş yerlerine bu ödeneğe başvurmaları çağrısı yapıyorum.

Kesinlikle bir sektör ayrımı yok. Bu destek hem çalışanımızı hem işverenimizi koruyacak. Sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmıyor.

Asgari ücretin yüzde 60'ı bu da yüzde 75'e geliyor. Asgari ücretin 1.5 katını geçemiyor.

Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse artıracağız.

Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardık.

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