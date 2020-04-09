Doğal gaz faturasında yeni dönem! Kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gazda kıyasen fatura düzenlemesinin karantina bölgeleri veya sosyal izolasyonun sağlanamayacağı bazı istisnai durumlarda geçerli olacağını belirterek, "Bunun dışındaki abonelerin sayaç okuma ve faturalandırma süreçlerinde bir değişiklik olmayacak." ifadesini kullandı.GAZBİR Başkanı Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan kıyasen fatura düzenlemesinin doğal gazda nasıl uygulanacağına ilişkin bilgi verdi.
"KIYASEN FATURA DÜZENLEMESİ..."
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hayata geçirilen kıyasen fatura düzenlemesinin kamu güvenliği ve sağlığının korunması amacıyla mevzuatta tanımlandığını ve abonelerin aleyhine bir sonuç içermediğini belirten Arslan, "Kıyasen fatura düzenlemesi, karantina uygulanan bölgeler, idari olarak okuma yapılmaması kararı alınmış veya hijyen açısından sorunlu binalar ile sosyal izolasyonun sağlanamayacağı az sayıdaki istisnai durumlarda geçerli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, bunun dışındaki binalarda abonelerin sayaç okumalarında ve faturalama süreçlerinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade etti.
Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından normal sayaç okuma sürecine devam edildiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:
"Diğer taraftan karantina uygulaması da dahil herhangi bir sebepten okunamayan bir sayaç varsa abonelerimiz kendi sayacındaki endeksin fotoğrafını çekip dağıtım şirketine online veya çağrı merkezi aracılığıyla ileterek tüketim miktarına göre faturasının oluşturulmasını sağlayabilmektedir. Normal sayaç okumalarının yapılamadığı durumlarda ise son 2 yılın aynı ayına ait tüketimlerin ortalaması dikkate alınarak bir tahminleme yapılacak. Sayaç okuma imkanının yeniden oluştuğu zaman sayaçtan ölçülen gerçek tüketim üzerinden geçmişe dönük olarak mahsuplaşma yapılacak."
"KAPALI İŞ YERLERİ, GAZ HİZMETİNİ DURDURMAK İÇİN BAŞVURSUN"
Arslan, doğal gazda genel uygulama olarak faturaların sayaç endeksi üzerinden alınan tüketimlere göre düzenlendiğini vurgulayarak, "Kapalı bir iş yerine geçmiş dönem tüketimlerine bakılarak tahmini bir fatura gönderilmesi kesinlikle söz konusu olamayacaktır." bilgisini verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle faaliyetlerine ara verilen restoran, kafe, lokanta gibi ticarethaneler ile üretime ara verilen tesislerin yöneticilerinin, doğal gaz dağıtım şirketlerine başvurarak hizmetin durdurulması talebinde bulunmalarını öneren Arslan, şunları ifade etti:
"Aksi halde boş olan işletmelerde doğal gazdan kaynaklı kazaların olması veya bazı diğer güvenlik risklerinin oluşması ihtimali bulunmaktadır. Bir süreliğine doğal gaz kullanmayacak olan abonelerimizin gerekli bildirimleri yapmaları şehirlerimizin güvenliği için de büyük önem taşımaktadır. Faaliyetine ara veren iş yerleri maalesef bu şartı yerine getirmiyor. Buna karşın, dağıtım şirketleri güvenli işletmecilik şartları gereği mümkün olduğunca tespitlerini yapıyorlar. Ayrıca, ödeme konusunda sıkıntı yaşayan abonelerimize, başvurmaları halinde mümkün olan ödeme kolaylıkları sağlandığı gibi ödenemeyen faturalar için kesinti uygulamasında da esneklik sağlanmaktadır."
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