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Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Son dakika haberine göre 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,13 artışla 94.275,35 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 1.050,14 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 94.275,35 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile ulaştırma oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen 'da, yüzde 0,91 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 93.225,22 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu haftayla birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin küresel pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet 'nın açıklayacağı haftalık para ve istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının önemli direnç konumunda olduğunu söyledi.

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