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Son dakika: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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İŞTEN ÇIKARMA 3 AY YASAKLANIYOR

dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarmalara düzenleme geldi. Fesih yasağı olan iş veren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. İşçilere günlük 39.24 TL ödenecek. fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

AYNI MİKTAR ÖDENECEK
Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.

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