Türkiye salgından sonra öne çıkan ilk 3 ülkeden biri olacak
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini etkilediğini belirten Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, Türiye'nin birçok ülkeye göre avantajlı olduğunu belirtti. Türkiye'nin son dönemde attığı adımları anlatan Cömert, bu adımlar sayesinden koronavirüs salgınının bitmesiyle Türkiye'nin öne çıkacak ilk 3 ülkeden biri olacağını söyledi.
Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, A Para ekranlarında dünya ekonomisini değerlendirdi.
Koronavirüs salgınının dünyayı etkilediğini belirten Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde ayakta kalan 3 ülkeden biri olacağını söyledi. Cömert açıklamasında "Pandemiden sonra Türkiye, sermaye akışında ilk 3 ülke arasında yer alacak" ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ KONUMDA OLUR"
Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, "En büyük avantajımız bu ortamda görece defansif bir pozisyonda yakalanmamız. Dünya da likitte artmaya devam edecek. Bugün Amerika'da FED'e baktığımızda, sade Amerika için değil dünyanın da merkez bankası gibi çalıştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye yeni dönemde Swap anlaşması ile güçleneceğini bleirten Cömert, "Bundan sonraki süreçte bizim açımızdan önemli olan bu likitte'den bizi faydalandıracak konu bu ortamın devam etmesi ve mümkünse de dolar tarafında FED'le Swap anlaşması yapabilmemiz. Bunlar bizim açımızdan oyun değiştirici konumda olur. Biraz avantajlı konumda yakandık derken onu da şöyle anlatayım; Eylül ayında faizi yukarıya çektik, bir takım finansal reformlara gittik, Swap tarafında bankalara sınırlama getirdik ve sadece sınırlama getirmekle kalmayarak bu piyasanın Merkez Bankası bünyesinde de BİST üzerinden yapılmasına olanak sağladık." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE ÖNE ÇIKACAK İLK 3 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK
Yabancıların çıkış yapmasının bu dönemde Türkiye'nin yararılan olduğunu belirten Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, "Bu süreçte şuan bizim için iyi olan bir şey oldu. Yabancılar Türkiye'den satış yapmışlardı. Tahvil piyasasında yüzde 12-13'ler olan yabancı payı yüzde 6'larda. İçerde yabancı mevcudiyeti bayağı azalmış durumda." dedi.
Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert sözlerini şöyle noktaladı.
Bir fon çıkışı devam etse bile kısa vadede dünyadaki dalgalanma sürecinde, Türkiye bundan az etkilenecek ülkedir. Bu süreç geçtikten sonra içerde yabancı kalmayınca, işler düzeldiğinde yabancılar yüksek getiri, çok satılmış piyasa, düşük sahiplik oranı gibi faktörleri bir araya koyduğumuzda Türkiye'nin öne çıkacak ilk 3 ülkeden biri olması gayet mümkündür.
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