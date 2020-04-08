Trump: Euro dolar karşısında yalnızca çerez sayılır
ABD Başkanı Donald Trump, dolar ile karşılaştırıldığında, euronun yalnızca bir tür çerez sayılabileceğini söyledi. Trump ayrıca, yeryüzünde herkesin ABD'ye ve dolara yatırım yapmak istediğine dikkat çekti.
Fox News TV kanalında Sean Mannity'nin programına konuk olan Trump, son dönemde hızla değer kazanan ABD para biriminin gücünü vurgularken, ABD'de "greenback (yeşil)" olarak da kullanılan ABD para birimiyle karşılaştırılabilecek tek para biriminin euro olduğunu söyledi.
Trump, artık ABD'de "sıfır faiz oranı" ödendiğine de dikkat çekerek, bu koşullarda altyapı yatırımlarının da yapılabileceğini vurguladı.
Trump ayrıca, yeryüzünde herkesin ABD'ye ve dolara yatırım yapmak istediğine dikkat çekti.
Trump, daha önce yaptığı açıklamada da, ekonomiyi "daha yakın zamanda" açmanın, geç açmaktan daha iyi olduğunu ve bunu planladığını söyledi ve ABD'nin uzun süre kapalı kalması için kurulmadığını vurguladı.
Euro dolar karşısında yüzde 0.14 düşüşle 1.08712 dolara kadar düştü; euro bu düzey ile dolar karşısında geçen yılın aynı gününe göre de yüzde 3.06 aşağıda kalıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altın fiyatları ne kadar?
- Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
- Trump: Ekonomiyi erken açmak...
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı?
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı: Kesinti yapılmayacak
- Jim Rogers: Türkiye için bu bir fırsat
- 1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek?
- Yılın ilk çeyreğinde 218 noktaya ihracat
- Bakan Albayrak açıkladı! 70 yıllık hayal gerçek oluyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?
- 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?
- Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı?
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı
- Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Ücretsiz izne çıkanlara müjde! Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Başvuru şartları neler? Başvuru formu...
- Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi
- Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?