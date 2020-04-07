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1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?
1000 TL sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. 2 milyon 111 haneye 1000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılacağının açıklanmasının ardından sosyal yardım desteğinden kimlerin faydalanacağı araştırılmaya başlandı. 1000 TL sosyal yardım ödemeleri evlere teslim edilmeye başlandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım ödemeleri yattı mı? 1000 TL destek doğum yılının son rakamına göre ödeme tarihi nasıl? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler bu destekden faydalanabilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 17:01Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 17:22