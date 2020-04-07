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Haberler Galeri 1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. 2 milyon 111 haneye 1000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılacağının açıklanmasının ardından sosyal yardım desteğinden kimlerin faydalanacağı araştırılmaya başlandı. 1000 TL sosyal yardım ödemeleri evlere teslim edilmeye başlandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım ödemeleri yattı mı? 1000 TL destek doğum yılının son rakamına göre ödeme tarihi nasıl? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler bu destekden faydalanabilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 17:22
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1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım ödeme tarihleri ne zaman? 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye yapılacak 1000'er TL sosyal yardım ödemeleri başladı. Daha önce PTT üzerinden verilen sosyal yardım ödemeleri, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle evlerde ödenmeye başladı. Sosyal yardım ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım ödemeleri yattı mı? 1000 TL destek doğum yılının son rakamına göre ödeme tarihi nasıl? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler bu destekden faydalanabilir? İşte ayrıntılar...

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1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINACAK?

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri bugünden (3 Nisan) itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.

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1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?

ÖDEME TARİHLERİ

İlk olarak 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 1- 5 Nisan'da yapılacağı bildirilmişti. Ancak vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması için ödemelerin evlere yapılacağı bildirildi. Buna göre, ödemeler 3-7 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

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1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.

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1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti: