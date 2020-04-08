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Haberler Galeri 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?

1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?

1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? e-Devlet korona nakdi yardım parası başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, sosyal yardımlarda 3. fazın hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği kimler yararlanacak? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 14:13
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1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL sosyal yardım desteği sürüyor. Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik sosyal yardım desteği devam ediyor. İkinci faz ödemeler 2 milyon 300 bin haneye yapılacak. Bakan Selçuk, üçüncü faz için çalışmaların sürdüğünü 1. ve 2. fazdan faydalanamayan hanelere ödeme yapılacağını açıkladı. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği kimler yararlanacak? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ile ilgili ayrıntılar...

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1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "3. faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." dedi.

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1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üçüncü faz ödemeleri için başvuru takvimi henüz belli olmadı. Bakan Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını belirtti. Başvuru tarihi belli olduktan sonra ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?

4.4 MİLYON AİLEYE ÖDEME YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yaptığı açıklamada "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.