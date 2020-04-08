1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?

1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? e-Devlet korona nakdi yardım parası başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, sosyal yardımlarda 3. fazın hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği kimler yararlanacak? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 14:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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