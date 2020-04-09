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09.04.2020

Son dakika! İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor! Başkan Erdoğan bu yasağı 6 aya kadar uzatabilir |Video

Son dakika haberi... İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor! Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarmalara düzenleme geldi. Fesih yasağı olan iş veren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. İşçilere günlük 39.24 TL ödenecek. Cumhurbaşkanı fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

AYNI MİKTAR ÖDENECEK
Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.

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