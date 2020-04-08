ABD Başkanı Donald Trump: Ekonomiyi erken açmak...
ABD Başkanı Donald Trump, ekonomiyi "daha yakın zamanda" açmanın, geç açmaktan daha iyi olduğunu ve bunu planladığını söyledi.Fox News televizyonuna konuşan Trump, ABD'nin uzun süre kapalı kalması için kurulmadığını vurguladı.
Covid-19 vaka sayısının da önümüzdeki haftalarda azalmaya başlamasının beklediğini vurgulayan Trump, bunun ardından eğrinin yatay duruma dönüşeceğini savundu.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da, Salı günü yaptığı açıklamada ABD yönetiminin ekonomiyi birkaç hafta içinde yeniden başlatmayı umduğunu söyledi.
Kudlow, bu amaçla ön çalışmaların da içeriye dönük olarak planlanmaya başladığını açıkladı.
Fox News'a konuşan Kudlow, Trump'ın, ekonomiyi mümkün olduğunca önce yeniden başlatmayı istediğini söyledi, ancak bu konunun coronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.
Pandemi bağlamında ABD'nin, bazı parametreler bazında bazı yavaşlama belirtileri yaşamaya başladığının altını çizen Kudlow, buradan hareketle, mağazalar, restaurantlar ve diğer benzeri işletmelerin kısa sürede çalışmaya başlayabileceğini belirtti.
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