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Yatırım Gurusu Jim Rogers: Türkiye için bu bir fırsat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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JİM ROGERS: TÜRKİYE İÇİN BU BİR FIRSAT

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı , küresel piyasalarda borçlanmanın ve para basmanın çare olmadığını belirterek, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasalarda yatırım fırsatlarının bulunduğunu belirtti.

Singapur'daki evinden açıklamalarda bulunan 77 yaşındaki ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"AMERİKA'DA HİSSELER ÇOK YÜKSELDİ"

Koronavirüsün (Kovid-19) küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Rogers, "Dünya ekonomileri çöküyor. Bu kısmen virüs nedeniyle. Son 10 yılda ekonomiler art arda büyüme kaydetti. için bu bir rekor. Hiç bu kadar uzun süreli olmadı. Öte yandan borçluluk inanılmaz şekilde arttı. Bu arada çok fazla para basıldı. Amerika'da hisseler çok yükseldi. Zaten geç kalınmıştı. Bu olmasa başka bir şey olacaktı. Virüs geldi ve hepimize borsaların düşmesi için gerekçe verdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinde koronavirüsün etkilerinin ciddi şekilde görüldüğüne işaret eden Rogers "Şu anda evet ABD ekonomisi en çok zorlanan ekonomi. Çünkü virüs orayı vuruyor. Şimdi iyileşiyor ama müşterileri durumunda olan ABD, ve ABD henüz toparlanmıyor. Bu yüzden Çin'in de toparlanması zor olacak. Kesinlikle ABD'de ve büyük ihtimalle Avrupa'da daha fazla ekonomik bozulma ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

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"HENÜZ DİP GÖRÜLMEDİ"

Küresel ekonomide koronavirüs darbesinin izlerinin silinmesinin zaman alacağının altını çizen Jim Rogers, "Henüz dibi gördüğümüzü düşünmüyorum. Bu durumun yarattığı ekonomik zararı düşününün. Bu çok büyük zarar veriyor. Çok sayıda insan işini kaybetti. Çok sayıda insanın borcu var. Piyasalarda yükseliş görebilirsiniz fakat bu durumun yarattığı ekonomini düzelmesi zaman alacak. "dedi.

Rogers konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben önünüzdeki krizin benim hayatımda gördüğüm en kötü kriz olacağını düşünüyorum. Amerika'da gerileme ve resesyonların çoğundan daha uzun sürecek. Kesinlikle birkaç aydan uzun sürecek. Kesinlikle bir yıldan uzun bir süre. Normalde resesyon ve daralmalarda süre bu. Bu durumunda toparlanması 2 yıldan uzun sürer diyelim. Bu tamamen politikaların duruma nasıl cevap vereceğine bağlı. Genelde politikacılar hata yapar ve durum daha da kötüleşir."

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"PARA BASMANIN SONUÇLARI UZUN VADEDE KÖTÜ OLACAK"

ABD Başkanı 'ın kasım ayında yeniden seçilebilmek için buna uygun bir politika uyguladığını belirten Rogers, "Şaşırtıcı miktarda harcama yapıp, para basıyorlar. Bu gelecek 8-9 ay için harika. Peki benim çocuklarıma, ya bana ne olacak? ABD şu anda dünyanın en borçlu ülkesi durumunda. Bunun üzerine çok büyük bir yeni ekiyor şu anda. Hayır, bu uzun vadede çok kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Jim Rogers, "2008 yılında bizim dünyada oranlarını azaltabilmek gibi bir seçeneğimiz vardı. Şu anda böyle bir seçeneğimiz yok. Faizler zaten sıfır seviyesinde. Önümüzdeki 2-3 sene zarfında faizler yeniden yükselecek ve bu kez herşey daha da kötüleşecek." dedi.

"GELİŞEN PİYASALARDA YATIRIM FIRSATLARI VAR"

Gelişen piyasalardaki yatırım fırsatları ile ilgilendiğini belirten Rogers, Çin'de ve 'da son dönemde bazı hisse alımları yaptığını söyledi. Rogers, "Fırsatları araştırıyorum. Çin hisseleri geçen seneki seviyesinin yüzde 60 altında. ABD hisseleri şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görüyordu. Genelde düşük seviyedeyken bir şeyleri satın almak daha iyidir. Japonya'ya bakıyorum fakat henüz alım yapmadım." İfadelerini kullandı.

Türkiye'deki yatırım fırsatların ilişkin olarak ise Rogers, "Tüm gelişmekte olan piyasalar bu süreçte önemli ölçüde düştü. Şu an sizinle konuşmuyor olsaydım, aslında gidip Türk piyasasına bakıp, oradan alım yapıp yapmamayı değerlendirirdim. Tüm gelişmekte olan piyasalar dağıldı. Bu durum genelde (yatırımcılar için) fırsatlar sunar." dedi.

"BELÇİKA BÖLÜNECEK Mİ, İSPANYA BÖLÜNECEK Mİ?"

'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla Avrupa'da ayrılıkçı hareketlerin de yükselmesinin beklendiğini belirten Jim Rogers, "Avrupa'da bildiğiniz üzere birçok ayrılıkçı hareket mevcut. O politikacılarda olanlardan cesaret alıp, bakın orada işe yaradı biz de yapalım diyecekler. Sadece 'da, 'da, 'da değil, bir çok yerde bu tip ayrılıkçı hareketler var." İfadelerini kullandı.

Rogers, "Ekonomi kötüleştikçe insanlar hep suçlayacak birilerini bulur, yeni bir günah keçisi bulur. Ayrılıkçılar 'onların suçu bu, ayrılalım" diyebilecek. Ne kadar (ayrılmak konusunda) başarılı olurlar bilmiyorum. Fakat bu tür hareketler güçlenecek, piyasaları daha da sarsacak. Belçika bölünecek mi, İspanya bölünecek mi? Bu hareketlerin artması insanların daha da endişelenmesine neden olacak." dedi.

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