Son dakika: Altın ne kadar? Gram altın ne kadar olur? | 7 Nisan 2020 Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı...
Son dakika haberi... Corona virüs (Covid-19) ile piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Altın yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelendi. Peki, Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları ne kadar olur? Gram altın kaç TL'yi görür? İşte ayrıntılar…Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 361,9 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 364,1 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 357 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 586 lira, Cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılıyor.
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