22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
ABONE OL
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ESNEK ÇALIŞMA DÖNEMİ

Başkan Erdoğan imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin genelge 'de yayımlandı.

Genelgeyle, daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi.

Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından bir genelge paylaştı. Söz konusu genelgede, memurların esnek çalışma şartlarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Kıratlı Twitter'dan paylaştığı belgeye ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin genelge..."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA