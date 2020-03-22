Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi

Başkan Erdoğan imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeyle, daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi.

Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından bir genelge paylaştı. Söz konusu genelgede, memurların esnek çalışma şartlarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Kıratlı Twitter'dan paylaştığı belgeye ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin genelge..."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir." ifadelerine yer verdi.