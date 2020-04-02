Ticaretle uğraşıp coronavirüsten etkilenenlere kritik öneri: Devletin teşviklerini iyi takip edin
Koronavirüs salgını, ticaret hayatını da önemli ölçüde etkiledi. İşletmelerin bu süreci işçi kaybına uğramadan atlatmaları için önerilerde bulanan uzmanlar, devlet teşviklerinin firmalar tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Stratejist Gökhan Gültekin, koronavirüs salgınının ihracat ve tedarik zincirlerinde olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı. İşletmelerin bu süreci işçi kaybına uğramadan atlatmaları için önerilerde bulanan Gültekin, devlet teşviklerinin firmalar tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Halk sağlığı kadar şirketlerin sağlığının da önemli olduğunu belirten Gültekin, "Koronavirüs salgını ticaret hayatını da önemli ölçüde etkiledi. Şirketlerin bu süreci atlattıktan sonra pozisyon alması ve ekonomiye devam etmeleri için, mevcut olan tecrübeli kadrolarını ve genel iş havuzlarını kaybetmemeleri gerekir. Bunun için müteşebbislerin her devlet teşvikini takip etmeleri büyük önem taşıyor" dedi.
DEVLET HİBE VE İMKANLARINDAN HABERDAR OLMASI GEREKİR
Firmaların tasarruflardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri adına haber alma servisi kurduklarını anlatan Gültekin, büyük küçük demeden bütün müteşebbislere ücretsiz hizmet vermeyi planladıklarını belirterek, "Amacımız firmaların, özellikle personel, genel yapı ve iş ekonomilerini kaybetmeden süreç haritasını oluşturabilmek. Firmaların krizi atlattıktan sonra çalışmalarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için devlet hibe ve imkanlarından haberdar olması gerekir. Bunun için bir yapı kurduk ve her müteşebbisin yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.
PERSONEL MALİYETLERİNE DESTEK
Her ölçekteki firmaya mevcut personeli koruyabilmeleri için kısa çalışma ödeneği sunulduğunu ifade eden Gültekin, personelin işsizlik süreçlerinin devlet imkan ve tasarrufları kapsamında karşılanabileceğini dile getirdi. Gültekin şöyle devam etti:
"Özellikle personel maliyetlerinin belirli bir kısmı devlet tasarrufunda ödeniyor. Ayrıca bankaların sunduğu kredi ve imkanlar da takip edilmeli. Tecrübeli çalışan kadrolarını koruyan şirketlerin, bu süreci atlattıktan sonra ticarette çok büyük ivme alabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle firmalarımızın özellikle bu süreci atlatırken bütün imkanlarından haberdar olmalarını ve reaksiyon alabilmeleri adına tavsiyelerimizi uygulamalarını öneriyoruz."
DİRENÇ GÖSTEREN ŞİRKETLER İVME KAZANACAK
Firmaların kendilerine sunulan imkanlardan haberdar olmak için basın yayın kuruluşlarını ve Resmi Gazete'yi takip edebileceğini vurgulayan Gültekin, kadrolarını koruyan şirketlerin bu süreci başarılı atlatabileceğini anlattı. Sürece direnç gösterebilen şirketlerin büyük ivme alacağını söyleyen Gültekin son olarak şöyle konuştu:
"Kadrolarında kayıplara maruz kalan şirketler ise bulundukları pozisyonları kaybedebilirler. Liderlik pozisyonunu zorlayan ve kendi sektörlerinde gelişime açık olan firmalar bu krizden avantajlı çıkacak. Makine, reklamcılık, haber alma sektörleri ile bununla ilgili danışmanlık hukuk ve mali işlerle alakalı sektörlerin daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Bilgi ve bilgiyi işleme konusuyla alakalı takip ve süreç yöneten şirketler bu kriz atlattıktan sonra da dinamikliğini kaybetmezler. İşçi çıkaranlar pozisyonlarını kaybedecekler. Arka sıralardan gelen şirketler bunlara karşı avantaj sağlayacaklar."
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