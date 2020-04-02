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Son dakika: Bursa'da emniyetten koronavirüs tedbirlerine 'mobese'li takip

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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EMNİYETTEN KORONAYA KARŞI 'MOBESE'Lİ TAKİP

Son dakika haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri, kentin dört bir yanındaki Mobese kameralarıyla denetliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte alınan koronavirüs tedbirlerini Mobese kameralarıyla denetliyor. Ekipler, insan yoğunluğunun bulunduğu şehir merkezi, park ve bahçeler, sahil şeridi gibi bir çok noktayı takip ederek, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bulunduğu yerleri sahada görev yapan Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Vefa Sosyal Destek Ekibi'ne bildiriyor. Vefa ekibi, yasak kapsamında kalan vatandaşları, ihtiyaçlarını karşılayarak sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.
25 timden oluşan Vefa ekibi, 3 milyon nüfusa sahip olan 'da, günde ortalama bin kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor.

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