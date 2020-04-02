Koronavirüs ABD'de en fazla can alan üçüncü hastalık oldu
Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ABD’de can kaybına en fazla sebep olan hastalıklar arasında 3. sıraya yükseldi.
Çin'de başladıktan sonra Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın tamamına yayılarak salgın bir hastalık haline dönüşen Kovid-19 Amerika'da can kaybına neden olan hastalıklar sıralamasında, hızlı bir artışla üçüncü sıraya yerleşti.
CDC resmi web sayfasındaki verilere bakıldığında, mart ayı başında bir günde sadece birkaç adet can kaybına neden olan salgın hastalık ABD'de ilk 15 arasına girmezken, 20 Mart'tan sonra hızlı bir yükseliş grafiği çizdi.
Son 10 gün içerisinde dikine bir seyir izleyen Kovid-19 salgınının, can kaybı sıralamasında ilk 15 içine girerek mart ayı sonunda üçüncü sıraya yerleştiği görüldü.
Koronavirüs salgını 31 Mart'ta 748 ölümle ABD'de, günde 1774 ölüme neden olan kalp rahatsızlıkları ve 1641 ölüm ile kanserden sonra en fazla ölüme sebep olan hastalık olarak kayıtlara geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında ülkede 100 bin ile 240 bin kişinin koronavirüsten öleceğini tahmin ettiklerini söyleyerek, önümüzdeki 2 hafta içinde salgın ile ilgili ölümlerin daha da artacağı beklentisini doğruladı.
John Hopkins Üniversitesinin anlık paylaşımlarına göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 206 bin 207, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 4 bin 542, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 413 kişi olarak belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bu sefer Gel Dese Aşk üzerinden saldırdılar! ATV'ye yönelik iftira kampanyası!
- Sağlık Bakanlığı açıkladı! Kovid-19 tedavisi için kriter belirlendi
- 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'e ne kadar bağış geldi?
- İletişim Başkanlığından Kovid-19 vaka durumu açıklaması
- 13 saat sonra Türkiye'ye döndüler
- Altun'dan alınan tedbirler hakkında açıklaması
- AP Türkiye Raportörü teşekkür etti
- Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu için başsağlı mesajı
- MAPA İnşaat'tan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL destek
- İtalya Türkiye'ye teşekkür etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
- Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var?
- Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları
- 1 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları burada