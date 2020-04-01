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Dünyada coronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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VAKA SAYISI 900 BİNİ GEÇTİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından etkilenen vaka sayısı dünya çapında 900 bini aştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 45 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 903 bin 819'a ulaştı.

EN FAZLA VAKA SAYISI ABD'DE GÖRÜLDÜ

Yeni tip koronavirüs vaka sayısında ABD, 200 bin 269 vakayla ilk sıraya yerleşirken, onu 110 bin 574 vakayla ve 102 bin 136 vakayla izledi.

10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Salgının ortaya çıktığı 'de ise 81 bin 554 vaka kayda geçti. 75 bin 754 vakanın görüldüğü , 52 bin 128 vakanın görüldüğü , 47 bin 593 vakanın görüldüğü , 29 bin 474 vakanın görüldüğü , 17 bin 137 vakanın görüldüğü , 13 bin 964 vakanın görüldüğü , 13 bin 614 vakanın görüldüğü , 13 bin 531 vakanın görüldüğü , 10 bin 585 vakanın görüldüğü , vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

45 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 45 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

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