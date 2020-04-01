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ABD’de durum kötüleşiyor! New York’ta bin polisin coronavirüs testi pozitif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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TRUMP UYARMIŞTI! ABD POLİSİNDE KIRMIZI ALARM

’nin, polis teşkilatından görevli 5 bin 600 polisin hastalık izni aldığı ve bunlardan bin polisin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. “Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek. Herkes fedakârlık yapmak zorunda.” diye konuşmuştu.

Polis Teşkilatından (NYPD) Terence Monahan yaptığı açıklamada, 5 bin 600 polisin hastalık izini aldığını ve bin polisin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirtilerek, "Bu hafta görevlendirilen yüzlerce ek görevli sizi güvende tutacak sokaklarda olacaklar. Şehrimize olan değişmez bağlılıkları için herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

2 HAFTA ZOR GEÇECEK

Başkanı Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek. Herkes fedakârlık yapmak zorunda ve yaşamdaki değişiklikler geleceği etkileyecek" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN KARŞILAŞMADIĞI TÜRDEN BİR SINAV"

"Ülkemiz, büyük bir milli mücadeleden geçiyor. Bu yaşananlar daha önce ülkemizin karşılaşmadığı türden bir sınav" ifadelerini kullanan Trump, salgına karşı alınan önlemlere gelecek 4 hafta boyunca uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

ÜLKEDE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 900'E ULAŞTI

paylaştığı son verilere göre, ABD'de toplam korona virüs vakasının 189 bin 150'ye hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 900'e yükseldiğini duyurdu. Korona virüs salgınından ülkede en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam korona virüs vakası 76 bin 40'a, yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 714'e ulaştı.

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