02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pekcan'dan "Kovid-19 tanı kiti" ithalatına ilişkin açıklama: O şart getirildi

Son dakika: Bakan Pekcan'dan "Kovid-19 tanı kiti" ithalatına ilişkin açıklama: O şart getirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
BAKAN PEKCAN DUYURDU: O ŞART GETİRİLDİ

Ticaret Bakanı , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespitine yönelik tıbbi tanı kitlerinin Türkiye İlaç ve Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı , Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'de yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ ile Kovid19'un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin ithalatında uygunluk yazısı şartı getirildiğine dikkati çekti.

Söz konusu ithalatın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirilebileceğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacak. Böylece Kovid-19'un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır."

Koronavirüs tanı kiti çalışmalarında son durum ne? Prof. Dr. Cumhur Çökmüş A Haber'e konuştu |Video KORONAVİRÜS TANI KİTİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE? PROF. DR. CUMHUR ÇÖKMÜŞ A HABER'E KONUŞTU |VİDEO
Türk bilim insanları üretti! Yerli corona virüs koronavirüs tanı kiti 10 dakikada sonuç veriyor TÜRK BİLİM İNSANLARI ÜRETTİ! YERLİ CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) TANI KİTİ 10 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR
Koronavirüs hızlı tanı kitlerinin ne zaman geleceği belli oldu KORONAVİRÜS HIZLI TANI KİTLERİNİN NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ OLDU
Çin'den alınan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi! ÇİN'DEN ALINAN HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!
Yerli hızlı tanı kiti 15 dakikada corona virüsü koronavirüsü belirleyecek YERLİ HIZLI TANI KİTİ 15 DAKİKADA CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜSÜ) BELİRLEYECEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA