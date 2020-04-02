Son dakika: Bakan Pekcan'dan "Kovid-19 tanı kiti" ithalatına ilişkin açıklama: O şart getirildi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespitine yönelik tıbbi tanı kitlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ ile Kovid19'un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin ithalatında uygunluk yazısı şartı getirildiğine dikkati çekti.
Söz konusu ithalatın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirilebileceğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığının yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacak. Böylece Kovid-19'un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır."
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