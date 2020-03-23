23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çin'den alınan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
ÇİN'DEN ALINAN HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk  partisi 'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı 'ye getirildi.

'den başlayarak dünyaya yayılan 'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan 'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı'na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA