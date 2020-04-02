Son dakika: Fed'den bir corona virüs hamlesi daha! Büyük bankaların kaldıraç zorunluluklarını geçici gevşetti
Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele çerçevesinde, büyük bankaların bir yıl boyunca tutması gereken ek kaldıraç oranları hesaplamasında değişikliğe gittiğini duyurdu.
Fed'den yapılan açıklamada, değişiklikle bankaların ellerindeki ABD Hazine tahvilleri veya Fed'de tuttukları mevduatları ek kaldıraç oranı hesaplamalarından veya en büyük ABD bankalarına uygulanan ek kaldıraç kısıtlaması olan yasal likidite oranından (SLR) muaf tutabilecekleri bildirildi.
Açıklamada, söz konusu değişikliğin Fed'in Hazine tahvilleri piyasasındaki baskıları hafifletmeye yardımcı olacağını ve bankaların hane halkına ve şirketlere kredi verme yeteneklerini artıracağı belirtilerek, muafiyetin 31 Mart 2021'e kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.
Ek kaldıraç oranının genelde toplam konsolide aktifleri 250 milyar dolardan fazla olan finansal kuruluşlar için geçerli olduğuna yer verilen açıklamada, değişikle bankaların ekonomiyi daha iyi destekleyeceklerine vurgu yapıldı.
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