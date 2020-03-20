Koronavirüs hızlı tanı kitlerinin ne zaman geleceği belli oldu
Dünya genelinde 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı mücadelede önemli yer tutacak hızlı tanı kitleri Çin Halk Cumhuriyetin’den Türkiye’ye 23 Mart tarihinde gelecek.
Koronavirüsle mücadelede hızlı tanı kitleri kısa sürede daha fazla kişiye test yapılmasında etkin rol oynayacak. Dünya çapında etkisini sürdüren ve son dönemde Türkiye'de de de etkili olan koronavirüs tespitinde kullanılacak Çin'de geliştirilen hızlı tanı kitleri Şanghay'dan İstanbul'a getirilecek.
HIZLI SONUÇ ALINACAK
Turkish Cargo'nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşıyacağı hızlı tanı kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta yarım ton ağırlığına denk gelecek kitler, Türkiye'deki vaka tespitinde daha hızlı sonuç almak için değerlendirilecek.
İSTANBUL'A İNİŞ YAPACAK
Turkish Cargo'nun Boeing 777 tipi dev kargo uçağının, Çin yerel saati ile 21 Mart gece yarısı TK 6483 seferi ile içinde hızlı tanı kiti ve ekstra diğer kitlerle beraber havalanması planlandı. Son dakika bir değişiklik olmaması halinde uçak 23 Mart pazartesi Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak.
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