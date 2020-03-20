20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Koronavirüs hızlı tanı kitlerinin ne zaman geleceği belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR! İŞTE O TARİH...

genelinde 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı mücadelede önemli yer tutacak hızlı tanı kitleri Halk Cumhuriyetin’den ’ye tarihinde gelecek.

Koronavirüsle mücadelede hızlı tanı kitleri kısa sürede daha fazla kişiye test yapılmasında etkin rol oynayacak. çapında etkisini sürdüren ve son dönemde 'de de de etkili olan koronavirüs tespitinde kullanılacak 'de geliştirilen hızlı tanı kitleri Şanghay'dan 'a getirilecek.

HIZLI SONUÇ ALINACAK

'nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşıyacağı hızlı tanı kitlerinin tarihi itibarıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta yarım ton ağırlığına denk gelecek kitler, Türkiye'deki vaka tespitinde daha hızlı sonuç almak için değerlendirilecek.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPACAK

Turkish 'nun Boeing 777 tipi dev kargo uçağının, Çin yerel saati ile 21 Mart gece yarısı TK 6483 seferi ile içinde hızlı tanı kiti ve ekstra diğer kitlerle beraber havalanması planlandı. Son dakika bir değişiklik olmaması halinde uçak 23 Mart pazartesi 'na iniş yapacak.

İletişim Başkanlığı 'koronavirüs' dolandırıcılarına karşı uyardı İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 'KORONAVİRÜS' DOLANDIRICILARINA KARŞI UYARDI
Son dakika: Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşıma 22 gözaltı! SON DAKİKA: KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIMA 22 GÖZALTI!
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından koronavirüs genelgesi! Belediyeler su kesintisi yapamayacak SON DAKİKA: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN KORONAVİRÜS GENELGESİ! BELEDİYELER SU KESİNTİSİ YAPAMAYACAK
Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklama SON DAKİKA: ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'DEN CEZAEVLERİNDEKİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA