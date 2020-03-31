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Son dakika: Bakanlık açıkladı! 6 bin 219 ilave personel ataması yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! 6 BİN 219 PERSONEL ALINACAK

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi.” ifadeleri yer aldı.

Aile, Çalışma ve Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları Başkan Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi.

635'İ ÜNİVERSİTELERE...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi.

2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı.

6.219 ATAMA MÜJDESİ
Bakanlık açıklamasında, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi." ifadeleri yer aldı.

İLAVE ATAMA YAPILACAK
Karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.

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