Son dakika: Bakan Selçuk tarihleri açıkladı! Ramazan ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini anımsattı.
"EVDE KALIN, HİZMETİ KAPINIZA GETİRELİM"
Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. 'Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum."
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