Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk flaş EKPSS açıklaması
Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen EKPSS 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2020-EKPSS) 20 Eylül tarihine ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında söz konusu ertelemenin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı. Selçuk, "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır" dedi.
"TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANICISI ADAYLARIN ERİŞİLEBİLİR SINAV MERKEZLERİNDE SINAVA GİRMESİ SAĞLANACAK"
Sınavda engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını da kaydeden Bakan Selçuk, adayların engel gruplarına göre Genel Engelli Testi, İşitme Engelli Testi ve Zihinsel Engelli Testi olmak üzere üç ayrı test uygulanacağını ifade etti. Sınavda az gören adayların isteği doğrultusunda 16 ve 18 punto soru kitapçığı, soru kitapçığını okuyamayan ya da cevap kâğıdı işaretlemekte zorluk çeken görme engelliler, CP hastaları ve zihinsel engelliler için okuyucu/işaretleyici yardımı verileceğini kaydeden Selçuk, "Tekerlekli sandalye kullanıcısı adayların erişilebilir sınav merkezlerinde sınava girmesi sağlanacak" dedi.
11 KATINA ÇIKARAK 56 BİN 402'YE YÜKSELDİ
İlk kez 2012 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve kura usulü yerleştirmeler ile toplam 11 yerleştirme döneminde 36 bin 850 engelli bireyin kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerinin yapıldığını anımsatan Selçuk, "2002 yılında 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli memur sayısı, bugün yaklaşık 11 katına çıkarak 56 bin 402'ye yükseldi" diye konuştu.
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