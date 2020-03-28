28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Huzurevindeki yaşlılar için önemli adım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
ABONE OL
HUZUREVİNDEKİ YAŞLILAR İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA