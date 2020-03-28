Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Huzurevindeki yaşlılar için önemli adım

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK...