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Son dakika: Kredi kartı borcu olanlara müjde! O tarihe kadar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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KREDİ KARTI BORCU OLANLARA MÜJDE! O TARİHE KADAR...

ve () kararıyla kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirilirken, kredi kartı borcu olan vatandaşlara 2020'ye kadar ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre, Kurul kararı ile kartları için asgari ödeme oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı. Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.

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