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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde! 40 bin çiftçiye...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN MÜJDE! 40 BİN ÇİFTÇİYE...

, "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak. Erken ödeme kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak." dedi.

'tan, 40 bin çiftçinin yüzünü güldürecek bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak 40 bin çiftçiye avans ve küspe istihkak bedellerinin ödemesinin 3 Nisan'da yapılacağını söyledi.

"ÖDEMELER ERKEN YAPILACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde! 40 bin çiftçiye... |Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MÜJDE! 40 BİN ÇİFTÇİYE... |VİDEO

3 NİSAN'DA 250 MİLYON LİRA HESAPLARDA OLACAK

Bakan Albayrak "Erken ödeme kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak." açıklamasında bulundu.

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