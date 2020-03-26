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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 zirvesi sonrası açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN G-20 ZİRVESİ SONRASI AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre G-20 zirvesi sonrası açıklama yapan , "Ülkeler arası dayanışmaya çok ihtiyaç var." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15 dakika sürdü. , zirve sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Son dakika: Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, VİDEO KONFERANSLA G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILDI

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