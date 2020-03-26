Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 zirvesi sonrası açıklama
Son dakika haberine göre G-20 zirvesi sonrası açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkeler arası dayanışmaya çok ihtiyaç var." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15 dakika sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zirve sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
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