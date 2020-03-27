27 Mart 2020, Cuma
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Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ'lere devlet desteği 1 Nisan'da başlıyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve  tarafından 1 Nisan’dan itibaren uygulanacak ’lere devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin karar ’de yayımlandı. Karar, salgınının yol açabileceği ekonomik risklere karşı işletmelere destek olacak.

Dünyayı etkileyen koronavirüs 19 salgınının küresel ekonomide yaratacağı en önemli risklerin başında, ticari alacakların ödenememesi geliyor. 'de bu risk, özellikle ekonominin bel kemiği olarak görülen 'ler için önemli bir endişe kaynağı durumunda bulunuyor.

İŞLETMELERİ RAHATLATACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığının " Kalkanı" paketine ek olarak aldığı, KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin yeni kararı, bu dönemde ticari alacaklarından endişe eden işletmeleri rahatlatacak.

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YILLIK CİROSU 125 MİLYON LİRAYA KADAR OLAN…

1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan "devlet destekli ticari alacak sigortası"nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler bu imkandan yararlanacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ'ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak.

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ALICI BAŞINA 750 LİRA TEMİNAT LİMİTİ

Bakanlığın "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 25 Mart'ta 'de yayımlanmıştı.

Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere, finansal risk yönetimi açısından büyük bir güvence olacak "KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası" sistemine, devletin verdiği desteğin yanı sıra Türk Reasürans AŞ liderliğinde bu alandaki yerli ve uluslararası şirketler de reasürans desteği sağladı.

Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen küçük işletmeler "www.alacaksigortasi.gov.tr" üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

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