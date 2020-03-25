Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak telekonferans yöntemi ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını telekonferans yöntemi ile gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan " #BirlikteBaşaracağız" etiketi ile Twitter hesabından mesaj verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız"