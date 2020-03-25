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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ TOPLANTI

Son dakika haberine göre telekonferans yöntemi ile ve toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ve toplantısını telekonferans yöntemi ile gerçekleştiren , sosyal medyadan " #BirlikteBaşaracağız" etiketi ile Twitter hesabından mesaj verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız"

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