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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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TİCARET BAKANI: TALEP HALİNDE 6 BİN TONA ÇIKARABİLİRİZ

Son dakika haberi… Ticaret Bakanı , yeni tip Corona virüse (Covid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız " çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Pekcan "Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar ülkemizde virüs görülmeden önce ciddi önlemler aldı" dedi. Öte taraftan Pekcan, Covid-19 tedbirleri kapsamında, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı , yeni tip Corona virüse (Covid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız " çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"CİDDİ ÖNLEMLER ALDIK"

Bakan Ruhsar Pekcan "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler aldık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik." şeklinde konuştu.

"TALEP HALİNDE 6 BİN TONA ÇIKARABİLİRİZ"

Öte yadnan Pekcan, Covid-19 tedbirleri kapsamında, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz" dedi ve "Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük" açıklamasında bulundu.

Pekcan, "Temassız ticaret çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İş dünyamızın bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum." ifadelerine yer verdi.

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