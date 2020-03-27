Bakan Pakdemirli'den bir müjde daha geldi! Paralar bugün saat 18.00'dan sonra hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, üreticilere ödenecek miktara ek 106 milyon 155 bin lira daha eklendiği, toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin liranın bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anaç koyun-keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri üreticilerine ödenecek desteğe ilave olarak 106 milyon 155 bin TL daha destek verileceğini açıkladı.



Bakan Pakdemirli, mazot-gübre, anaç koyun-keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri ilave desteği olarak toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL'lik destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına ödeneceğini duyurmuştu. Mevcut ödemelere ek olarak 106 milyon 155 bin TL daha destek ödemesi plana ilave edilerek, üreticilere toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeme yapılacak. Destekler, 27 Mart Cuma günü (bugün) saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.