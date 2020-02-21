Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli destek paketini açıkladı: 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi faydalanacak
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dev destek paketini açıkladı. Pakdemirli, "2 milyar 674 milyon TL destek verileceğini açıkladı. Desteklerden 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi faydalanacak." dedi.
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dev destek paketini açıkladı. Pakdemirli, "2 milyar 674 milyon TL destek verileceğini açıkladı. Desteklerden 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi faydalanacak." dedi.Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.
YAPILACAK OLAN DESTEKLER VE TARİHLERİ ŞÖYLE;
"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL
Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek
0 ve 2 olanlar (21 Şubat)
4, 6 olanlar (28 Şubat)
8 olanlar (6 Mart)
18.00'dan sonra
Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)
Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL
Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL
Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL"
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