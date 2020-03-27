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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! 2153 personel alınacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU! 2153 PERSONEL ALINACAK

Son dakika haberi... ve Orman Bakanı Bekir "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi... 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 2020 tarihlerinde üzerinden yapıyoruz." dedi.

ve Orman Bakanı Bekir , bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadronun atamasının tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

VİDEO KONFERANS ARACILIĞIYLA TOPLANTI YAPTI

, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantıda, bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

KADRO MÜJDESİ

"Atamalar 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında üzerinden yapılacak. Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun."

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