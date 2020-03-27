Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından Esnaf Destek Paketi uyarısı: Gerçeği yansıtmıyor
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığından, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılan sözde "Esnaf Destek Paketi" bilgi notunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan uyarıda, bu tip paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Uyarıda, bu destek paketinden yararlanmak için daha önce KOSGEB gibi kurumlarda kredi kullanmamış olmak, SGK, vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekebilecek düzeyde kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı.
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