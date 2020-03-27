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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından Esnaf Destek Paketi uyarısı: Gerçeği yansıtmıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BAKANLIKTAN ESNAF DESTEK PAKETİ UYARISI

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığından, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılan sözde "" bilgi notunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan uyarıda, bu tip paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Uyarıda, bu destek paketinden yararlanmak için daha önce gibi kurumlarda kredi kullanmamış olmak, , vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekebilecek düzeyde kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı.

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