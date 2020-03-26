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Son dakika: Sigaradaki ÖTV oranı değişti mi? Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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SON DAKİKA: SİGARADAKİ ÖTV ORANI DEĞİŞTİ Mİ?

Son dakika haberine göre Sigara, puro, sigarillo gibi tütün ürünleri ve kolalı gazozda özel tüketim vergisi () oranları yeniden düzenlendi. 'de yayınlanan kararla sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı.

Başkan 'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi.

KOLALI GAZOZLARDA ÖTV TUTARI ARTTI
Buna göre; kolalı gazozlarda yüzde 25 olan tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltildi.

Ayrıca karara göre; tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

SİGARANIN ÖTV ORANI DEĞİŞMEDİ
Sigaranın ÖTV oranında ise değişiklik yapılmadı.

Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken, sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

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