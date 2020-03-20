Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Nisan ayı sonuna kadar ertelendiler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan yeni tip koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.



Söz konusu salgının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:



"Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."