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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Nisan ayı sonuna kadar ertelendiler...

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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NİSAN AYI SONUNA KADAR ERTELENDİ!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan yeni tip koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Başkan imzasıyla 'de yayımlanan genelgede, Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu salgının 'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

" bünyesindeki Koronavirüs 'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE EK GENELGE

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