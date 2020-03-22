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Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de! KDV yüzde 1'e indirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! KDV YÜZDE 1 OLDU...

Son dakika haberi... Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi () yüzde 1'e indirildi. Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

'de yayımlanan Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 uygulanacak.

Cumhurbaşkanı 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, '' Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.

Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

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