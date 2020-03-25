Benzine 7 kuruş zam geldi

Peş peşe yapılan indirimlerle litresi 5 liranın altına düşen benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL'DA 5 LİRANIN ALTINDA

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 4,97 liradan 5,04 liraya, Ankara'da 5,11 liradan 5,18 liraya, İzmir'de ise 5,13 liradan 5,20 liraya yükselecek.

DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.