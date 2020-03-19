Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha! Petrol fiyatlarındaki düşüş vatandaşa yaradı

SON DAKİKA HABERİ... Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol fiyatlarındaki anlaşmazlık büyük krize neden oldu. Bu kriz Türkiye'ye de yaradı ve son iki haftada akaryakıt fiyatlarında büyük düşüşler yaşandı. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

SON DAKİKA HABERİ... Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol fiyatlarındaki anlaşmazlık büyük krize neden oldu. Bu kriz Türkiye'ye de yaradı ve son iki haftada akaryakıt fiyatlarında büyük düşüşler yaşandı. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.



BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.





AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.