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Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha! Petrol fiyatlarındaki düşüş vatandaşa yaradı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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SON DAKİKA HABERİ... ile arasındaki petrol fiyatlarındaki anlaşmazlık büyük krize neden oldu. Bu kriz 'ye de yaradı ve son iki haftada akaryakıt fiyatlarında büyük düşüşler yaşandı. Motorin ve fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

SON DAKİKA HABERİ... ile arasındaki petrol fiyatlarındaki anlaşmazlık büyük krize neden oldu. Bu kriz 'ye de yaradı ve son iki haftada akaryakıt fiyatlarında büyük düşüşler yaşandı. Motorin ve fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, 'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi 'da 5,38 liradan 5,18 liraya, 'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorine bir indirim daha |Video BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA |VİDEO

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