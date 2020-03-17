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Son dakika: Benzinde yeni indirim! İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM!

Son dakika haberine göre benzinde yeni bir indirime gidildi. Buna göre benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, 'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,60 liradan 5,35 liraya, 'de 5,70 liradan 5,45 liraya inecek.

Benzine üçüncü indirim |Video BENZİNE ÜÇÜNCÜ İNDİRİM |VİDEO

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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