Son dakika: Benzinde yeni indirim! İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ne kadar?
Son dakika haberine göre benzinde yeni bir indirime gidildi. Buna göre benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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