Sürücüler dikkat! Benzin ve motorine bir indirim daha
Gelen son dakika haberine göre... Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 19 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak Türkiye'de akaryakıt indirimleri devam ediyor. Bu kez indirim hem benzinde hem de motorinde. Motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
İSTANBUL'DA 5.19'A DÜŞECEK
İndirimle ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5,48 liradan 5,29 liraya, İstanbul'da 5,38 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,31 liraya düşecek. Benzinde ise fiyatlar İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,44 liradan 5,28 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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