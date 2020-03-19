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Sürücüler dikkat! Benzin ve motorine bir indirim daha

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA!

Gelen son dakika haberine göre... fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 19 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor.

fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak 'de akaryakıt indirimleri devam ediyor. Bu kez indirim hem benzinde hem de motorinde. Motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL'DA 5.19'A DÜŞECEK

İndirimle ortalama motorin litre fiyatı 'da 5,48 liradan 5,29 liraya, 'da 5,38 liradan 5,19 liraya, 'de 5,50 liradan 5,31 liraya düşecek. Benzinde ise fiyatlar İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,44 liradan 5,28 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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