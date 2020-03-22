Son dakika: THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ndan bilet iadeleri için kritik açıklama
Son dakika haberi... THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeni ile 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini açıkladı.
CNN TÜRK'e konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "İade ve değişiklik politikasında tüm hava yollarından bir tık daha esnek ve ileride olmak için çalıştık ve çalışıyoruz.20 mart 2020 tarihinden evvele bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler yıl sonuna kadar 31 aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 şubat 2021. 28 Şubat 2021'e kadar da uçuş yapabilirsiniz." dedi.
"BUNLAR YENİ BİLGİLER VE İLK KEZ AÇIKLIYORUM"
Aycı ayrıca, "Bilet değişikliği ve ötelemeleri için hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. Biletini açığa aldırabilir. Bu arada kendisine verdiğimiz bazı teşvikler de var biz mesela yüzde 15 voucher veriyoruz fazla kupon veriyoruz.Yani biletini iade etmeseniz ileriki tarihte uçmak için uçmak için değiştirmek için ertelerseniz de size voucher veriyoruz yüzde 15 de ilave bonus veriyoruz. Artı her bilete karşılık gelen 10 euroluk bir değer için 1000 mil veriyoruz size. Bunlar yeni bilgiler ve ilk kez açıklıyorum." ifadelerini kullandı.
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