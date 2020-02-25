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Son dakika: THY Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
THY TAHRAN'A BUGÜN YAPACAĞI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Son dakika haberi... Sadece Türk vatandaşlarının 'ye getirilmesi için 'dan günde iki sefer yapan Türk Hava Yolları (), korona virüs nedeniyle günlük ikiye düşürdüğü -Tahran uçuşlarını bugün iptal etti.

Edinilen bilgilere göre 'nin bugün 'dan 'a yapılması planan seferleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda THY, 'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının 'ye getirilmesi için Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı.

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