THY yolcu sayısını artırmada aralık ayında Avrupa'da 1 dünyada ise 4'üncü oldu
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan Aralık ayı verilerine göre yolcu sayısı artışı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü havayolu şirketi oldu.
Türk Hava Yolları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Aralık ayı verilerine göre, Avrupa'da en çok yolcu sayısı artışı olan havayolu oldu. Türk Hava Yolları dünyada ise en çok yolcu artışı olan dördüncü havayolu oldu.
Uçuş ağını her geçen gün genişleten ve hizmet kalitesini artıran Türk Hava Yolları aralık ayında önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan aralık ayı verilerine göre, bayrak taşıyıcı; yolcu sayısı artışı bakımından Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncü havayolu şirketi oldu.
Yolcu sayısını 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7,1 artıran Türk Hava Yolları taşınan yolcu sayısı rakamlarına göre ise dünyada en fazla yolcu taşıyan 14. şirket oldu. Açıklanan rakamlar ile ilgili görüş belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı; "Bir hayalimiz, bir hedefimiz var. Ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları'nı küresel havacılığın zirvesine taşımak için çaba harcıyoruz. Dünya havacılığını ve şirketimizi önemli derecede olumsuz etkileyen gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını bu gibi güzel veriler ile geride bıraktığımız için mutluyuz. Operasyonlarımızda değerlendiremediğimiz 24 uçağa rağmen yolcu sayımızı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 artırmış olmamız önemli bir başarı. Yeni yılda AnadoluJet markamızın yurt dışı açılımı, ülkemizin turizm merkezlerinden direkt gerçekleştireceğimiz uçuşlar ve ayrıcalıklı hizmetimiz ile bu rakamları daha da yukarılara çıkaracağız. Aralık ayında yalnızca tarifeli yolcu seferlerimizle değil hava kargo operasyonlarımızda da başarılı bir performans sergiledik. Rüzgârın tersten estiği ve küçülmenin yaşandığı hava kargo pazarında Turkish Cargo markamız ile büyümeyi sürdürdük. Ülkemizin jeopolitik konumunun bize sağladığı avantaj ile dünya ticaret ağının ana taşıyıcılarından olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
DIŞTAN DIŞA TRANSFER YOLCU SAYISI YÜZDE 10,8 ARTTI
Türk Hava Yolları 2019 yılı aralık ayı verilerine göre dıştan dışa transfer yolcu sayısında da önemli bir artış yaşadı. Açıklanan rakamlara göre , yılın son ayında 2 milyon 132 bin misafirini İstanbul'dan aktarmalı olarak 125 ülkeye ulaştıran bayrak taşıyıcı bir önceki yılın aynı ayına göre çift haneli büyüme başarısı sergiledi. Aralık ayında yüzde 6,9 oranında artan toplam transfer yolcu sayısının tüm yolcu sayısı içindeki oranı ise yüzde 49,5'e çıktı.
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